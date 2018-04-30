Dünya kupasına Bursa’dan 4 fotoğrafcı

19. FIAP Doğa Bienali Dünya kupasında, Türkiye’yi temsil edecek olan 10 kişilik Türkiye takımına, Bursa’dan dört fotoğraf sanatçısı seçildi.Dünya Kupasında Türkiye’yi temsil edecek Bursalı fotoğraf sanatçılarından Ahmet Çetin...

19. FIAP Doğa Bienali Dünya kupasında, Türkiye’yi temsil edecek olan 10 kişilik Türkiye takımına, Bursa’dan dört fotoğraf sanatçısı seçildi.

Dünya Kupasında Türkiye’yi temsil edecek Bursalı fotoğraf sanatçılarından Ahmet Çetin 5’inci kez, Orhan Turhan 4’üncü kez, Aysen Karadeniz ve Erhan Karadeniz ilk kez takımda yer almanın gururunu yaşıyor. Fotoğraf sanatçıları, takım olarak Türkiye’ye güzel sonuçlar kazandıracaklarını söyledi.