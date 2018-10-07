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07 Ekim 2018 Pazar 14:06

Durağın gündemi Millet Bahçesi

Bursa’da Stad Taksi durağında taksicilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, içinde tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millete vurgu yapan bir anıtın da bulunacağı Millet Bahçesi projesinin bölgeye değer katacağını...

Durağın gündemi Millet Bahçesi
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Bursa’da Stad Taksi durağında taksicilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, içinde tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millete vurgu yapan bir anıtın da bulunacağı Millet Bahçesi projesinin bölgeye değer katacağını söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun programının arasında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Sorun, beklenti ve önerileri ilk ağızdan dinlemeye önem veren Başkan Aktaş, son olarak Stad Taksi durağına gelerek, işleri gereği kenti köşe bucak gezen taksicilerle buluştu. Eski stadyumun taşınmasıyla her ne kadar bölgede yoğunluk azalmış gibi görünse de çalışmaları devam eden Millet Bahçesi projesinin bölgeye büyük bir hareket getireceğini ifade eden Başkan Aktaş, projenin detaylarını taksicilerle paylaştı. Eski stadyumunun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ve anıt ile Bursa’nın tam anlamıyla bir meydan kazanacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu bölge her ne kadar eski Atatürk stadyumu olsa da millet bahçesi modeliyle yeniden canlanacak. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet vurgusuyla buraya bir de anıt yapacağız. Bu anıtsal yapı milletimizin buraya toplanmasına neden olacak. Ayrıca burada kaplıca ve termal çeşmelerimiz olacak. Bölgenin değeri ve kıymeti bu manada artacak” dedi.

Tüyolar alıyoruz

Yapılan çalışmalar öncesinde vatandaşın uyarılarını dikkate aldıklarını da belirten Başkan Aktaş, “Burada esnafımızın uyarılarını göz önünde bulundurarak, onlarla alakalı düzenlemeleri de yapacağız. Bizler sokakları altından döşesek kıymeti yok. Önemli olan insanların mutluluğu. Kurulan ikili ilişkiler, iletişim çok önemli. Biz vatandaşlardan, esnafımızdan şehre dair önemli tüyolar alıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, misafirperverliklerinden dolayı taksici esnafına teşekkür ederken, taksi durağına Bursa’nın değerlerinin resmedildiği ipek tablo hediye etti.

Taksici esnafı ile buluşmalarını Yunuseli Taksi durağında da sürdüren Başkan Aktaş, burada da taksicilerin talep, dilek ve şikayetlerini dinledi.
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