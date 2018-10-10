Ebeveyn okulunda ağız ve diş sağlığı eğitimi

Çocuklarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili merak edilenler Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diş Hekimi Azize İpek Turşucular tarafından cevaplandırıldı.Dişlerin sağlıklı kalması için günde en az iki defa iki dakika dişler fırçalanması...

Çocuklarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili merak edilenler Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diş Hekimi Azize İpek Turşucular tarafından cevaplandırıldı.

Dişlerin sağlıklı kalması için günde en az iki defa iki dakika dişler fırçalanması gerektiğinin önemine değinen Medicana Bursa Hastanesi Uzman Diş Hekimi Azize İpek Turşucular, velilere diş fırçalamanın nasıl olacağı konusunda bilgi verdi. Turşucular, "Parmak fırça yardımı ile sabah akşam yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır. Fırçaya izin vermeyen bebeklerin dişleri temiz bir temiz bir tülbent yardımı ile silinmelidir. Her beslenmenin ardından bebeğe verilen su, ağızda besin artıklarının birikimini önler’’ dedi.

Özelikle süt dişlerinin genellikle 6 aylıkken çıkmaya başladığının altını çizen Azize İpek Turşucular, 20 dişin tümü 3 yaşına kadar tamamlanmış olması gerektiğini söyledi. Turşucular, "6 yaş itibari ile sürmeye başlayan daimi dişlerle birlikte 13 yaşına kadar devam edecek olan karışık dişlenme dönemi başlar. Süt dişlerindeki çürüklerin bu dönemde sürekli dişlere de bulaşma ihtimali olduğu için, süt dişlerinin çürümemesi için sürdüğü andan itibaren fırçalanmalıdır’’ diye konuştu.