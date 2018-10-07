Efeler galibiyetle başladı

Erkekler Voleybol Birinci Ligi A grubunda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk deplasmanda Milas Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Bu sezon Erkekler Voleybol Birinci Ligi A grubunda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, sezonun ilk haftasında Milas Belediyespor’u 20/25, 28/26, 25/14, 15/25,16/18’lık setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Milas Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini Bursa ekibi 25-20 önde tamamladı. Önde götürdüğü ikinci setin son bölümlerinde avantajı ev sahibi Milas Belediyespor’a kaptıran yeşil-beyazlılar uzatmalara giden seti 28-26 kaybetti. (1-1). Üçüncü sette rakibi karşısında etkinlik gösteremeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-14 kaybederek setlerde 2-1 geriye düştü.
Maçın dördüncü setini 25-15 ile geçmeyi başaran Bursa temsilcisi setlerde durumu 2-2’ye getirerek maçı tie-break setine taşıdı. Bu sette de 18-16 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı 3-2 kazanarak 2 puanın sahibi oldu.Bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi A grubu ikinci maçında Beşiktaş’ı ağırlayacak. 13 Ekim Cumartesi saat 14:30’da başlayacak olan maç Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.