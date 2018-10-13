En iyi sahne eserleri ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nın en iyileri düzenlenen gecede ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nın en iyileri düzenlenen gecede ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları’nın, tiyatro dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak, yerli oyun repertuvarını genişleterek oyun yazarlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserler belli oldu.

Oyun yazarlığı konusunda yeni yazarları da teşvik eden yarışmaya bu yıl da ilgi büyük oldu. "Kadınlar sahneye" sloganı ile bir araya gelen Seçici Kurul, tamamı tiyatrocu 5 kadından oluştu. Seçici Kurulu oluşturan dramaturg, yazar Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Rejisörü Emre Koyuncuoğlu, dramaturg Doç. Dr Selen Korat Birkiye, Hürriyet Gazetesi Kitap Sanat Eki Editörü ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ile Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Pınar Hande Kaplan, Sahne Eseri Yazma Yarışması’na katılan 59 oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü için yarışmaya başvuran 11 oyunu titizlikle değerlendirdi ve en iyiler belirlendi.

Kurul üyelerinin, oyunun sahne fikrini merkeze alarak yazılmış olması; tiyatro birikiminden beslenerek üretilmiş olması; kendine özgü bir yapı ve dil kurması; içinde yaşadığı toplumun meselelerini, gündemini, kültürel ve toplumsal sorunlarını oyuna nakşetmesi; farklı duyarlılıkları ön plana çıkarması, merkezine alması, dile getirmesi; kendi çağının tiyatro estetiği ile konuşabilmeyi ve farklı kültürlerde karşılık bulabilecek bir dil tutturmayı önemsemesi gibi kriterleri gözeterek verdiği karar sonucunda dereceye girenler eserler Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ödül gecesinde açıklandı.

Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediyesi Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer de katıldı.

Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda Şirin Gürbüz, "Delik" isimli oyunuyla birinciliğe değer görülürken, Ahucan Varlıel "Rüya Zaman" isimli oyunuyla ikinci, Duygu Toksoy da "Toz Duman" isimli oyunla üçüncü seçildi.

Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi de, bu ödüle başvuran 11 sahne eseri arasından Cansu Yumuşak’ın yazdığı "Misafir" adlı oyun oldu.

Yarışmada eseri birinci seçilen Şirin Gürbüz’e ödülünü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Mitos Boyut Yayınevi adına Yılmaz Öğüt verdi. İkinci olan Ahucan Varlıel ödülünü Seçici Kurulu temsilen Doç Dr Selen Korat Birkiye’den, üçüncü olan Duygu Toksoy ödülünü Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Müdürü Barış Ayas’tan, Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi Cansu Yumuşak da ödülünü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’dan aldı.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Ayrıca ilk üç oyun ile Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne layık görülen eserler Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak basıldı.