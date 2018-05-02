Engelli istihdamında en büyük pay Bursa’nın

İŞKUR’un hibe destek çağrısıyla engelli vatandaşları istihdam etmek isteyen 4 Bursalı firmadan 3 tanesinin projesi kabul edildi. Projelerin kabulüyle birlikte Türkiye’de engelli istihdamı için ayrılan bütçeden en büyük pay 1 milyon 381 bin lira ile Bursa’nın oldu.

İŞKUR’un hibe destek çağrısıyla engelli vatandaşları istihdam etmek isteyen 4 Bursalı firmadan 3 tanesinin projesi kabul edildi. Projelerin kabulüyle birlikte Türkiye’de engelli istihdamı için ayrılan bütçeden en büyük pay 1 milyon 381 bin lira ile Bursa’nın oldu.

İŞKUR’un yılda iki kez yaptığı hibe destek proje çağrıları karşılık buldu. 2017 yılında yapılan son çağrıya birlikte Bursa’da 4 kurumsal firma “Engellilere Destek Teknolojisi Projeleri” başlığıyla hibe destek başvurusunda bulundu. 4 firmadan 3 tanesinin projesi kabul edilerek söz konusu hibe desteği sağlandı. Türkiye’de engellilerin istihdamı için ayrılan bütçeden en büyük pay söz konusu 3 proje ile Bursa’nın oldu. 1 milyon 381 bin lira hibe destek kazanan 3 firma hibe tutarı ile işyerlerinde yeni engellilerin istihdamını sağlayacak makine, teçhizat ve göresel/teknolojik araç alımı yapacak. Öte yandan İŞKUR da daha fazla engellinin istihdam edilmesi için çalışmalarına devam edecek. İŞKUR hibe desteği ile ilave 15 engellinin en az 2 en çok 8 yıl süreyle istihdamları gerçekleşecektir. İlave engelli alımları; yasal zorunlu istihdam kotası üstünde olacak.

Yine İŞKUR çağrısı kapsamında “Kendi İşini Kurma” hibe desteğine başvuran 6 engelli ve 4 eski hükümlünün projeleri onaylandı. Projeleri kabul edilerek kendi işlerini kuracak adaylara 30 bin ile 50 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak.