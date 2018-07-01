Gemlik’te Kabotaj bayramı coşkusu

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Gemlik’te de törenlerle kutlandı.Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törenler, Gemlik Liman Başkanı Asım Sulu’nun...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Gemlik’te de törenlerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törenler, Gemlik Liman Başkanı Asım Sulu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Gemport römorkuyla denize açılan Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli ve İlçe Liman Başkanı Asım Sulu tarafından şehitler için hazırlanan çelengin körfeze bırakılırken, körfez gezisinin ardından kutlamalar son buldu.