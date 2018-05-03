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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:21

Genç atletlerden örnek davranış

Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Olimpik Atletizm Stadyumuna gelen sporcular, "Sporumu Yapıyorum Doğayı Koruyorum" projesi kapsamında...

Genç atletlerden örnek davranış
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Bursa Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Olimpik Atletizm Stadyumuna gelen sporcular, "Sporumu Yapıyorum Doğayı Koruyorum" projesi kapsamında antrenman yaptıkları tesis etrafına fidan dikti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Sporumu Yapıyorum Doğayı Koruyorum" projesi kapsamında atletizm branşına gelen yaklaşık 60 sporcu, antrenman yaptıkları Olimpik Atletizm Stadyumunun etrafına fidan dikerek örnek bir davranışa imza attı. Kendi isimlerini verdikleri fidanlara haftanın üç günü antrenman öncesi sulayarak bakımlarını yapan sporcular genç yaşta hem sporun güzellikleriyle buluşuyor, hem de ağaç dikerek doğanın önemini öğreniyorlar.
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