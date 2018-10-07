Gürsu Belediyesi’nden ’Arabadan in bisiklete bin’ etkinliği

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Bisiklet Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu.Gürsu merkez, Adaköy, İğdir, Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası...

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Bisiklet Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu merkez, Adaköy, İğdir, Ağaköy ve Gürsu Spor Fabrikası güzergahında düzenlenen bisiklet turu, “Arabadan in bisiklete bin” sloganıyla gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi önünde toplanan genç bisiklet tutkunları, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu’nun da katıldığı bisiklet turu kapsamında, Gürsu’nun doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onların spor yapma imkanlarını arttırmak yönünde hizmetler yapıyoruz. Bugün de bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek, hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkardık hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulamış olduk. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi de destekleyerek Belediyemiz çatısı altında etkinlikler yapmaya teşvik ediyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk ışıltısını görmek bizleri de mutlu ediyor. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelen genç bisikletçiler, Spor Fabrikası’nda son bulan turun ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.