Gürsu’da ağaçlar rengarenk kuş evleriyle donatıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde ağaçlar öğrenciler tarafından rengarenk kuş evleriyle donatıldı.

Gürsu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ekol Koleji iş birliğiyle “Gürsu’muzu Rengarenk Kuş Evleriyle Süslüyoruz” sloganıyla ağaçları kuş evleriyle donattı. Öğrenciler, “Uçmak İçin Kuş Olmak Gerekmiyor, Küçük Sevinçler Yeter”, “Umutlar Kuşlar Gibidir, Sabah Güneşi İle Başlar”, “Hayvanlara Karşı Kalbimizde Merhamet Olmalıdır” yazılı pankartlar ve kuş evleri ile ilçe merkezinde yürüdü. Öğrenciler yürüyüşün ardından kuş evlerini ağaçlara astı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Doğasever bir neslin yetişmesine katkı sağlamak istedik. Öğrencilerimiz, kendi el emekleriyle hazırladıkları kuş evlerinin ağaçlara asılmasını, tertemiz çocuk zihinlerine nakşedilmiş bir hatıra olarak ömür boyu hatırlayacaklardır” dedi.

Ekol Koleji Okul Müdürü Nebi Taşçı ise, “Yaşamış olduğumuz dünyada sadece insanların olmadığını, bu dünyada hayvanların da yaşadığını ve onlara vurarak, tekme atarak ya da onların karşılaşmış oldukları zorluklara kayıtsız kalarak yaşamayacağımızı öğrencilerimize anlatmak istedik” diye konuştu.

Öğrencilernden Kübra Güler, “Bizler gibi her canlının bir canı vardır diyoruz. Onlar için kuş evleri yaptık. Bunları boyadık. Çok mutluyuz. Kuşlar da inşallah çok huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşarlar” şeklinde konuştu.

Belediye hizmet binası önünde kuş sesleri eşliğinde yapılan törenin ardında ağaçlara kuş evleri asıldı.