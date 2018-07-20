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20 Temmuz 2018 Cuma 16:37

Gürsulular sabah sohbetlerinde Başkan Işık ile buluşuyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sabah sohbetlerinde vatandaşlarla buluşuyor.Gürsu İstiklal Mahallesi’nde bulunan Cadde 16 Kıraathanesi’nde Başkan Mustafa Işık, esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Işık, vatandaşlara...

Gürsulular sabah sohbetlerinde Başkan Işık ile buluşuyor
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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sabah sohbetlerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Gürsu İstiklal Mahallesi’nde bulunan Cadde 16 Kıraathanesi’nde Başkan Mustafa Işık, esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Işık, vatandaşlara sağlık, eğitim, spor ve kültür konularında yapılan hizmetler hakkında bilgiler sundu. Hoş sohbet ortamında katılımcılarla istişarelerde bulunan Işık, hayata geçirilen önemli hizmetler hakkında bilgiler verdi. Işık, "Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemizle ilçemizin sağlık ihtiyacında en önemli yatırımlardan biri hayata geçirilmiş oldu. Hasta sağlığı merkezimiz de daha hafif sağlık sorunlarında ihtiyaca cevap verecek. Eğitim konusunda da Gürsu’muzun on yılını kurtaran yatırımlar gerçekleştirdik. Belediyemizin araç filosunu ve teknik altyapısını güçlendirdik” dedi.

Toplantıya, Gürsu AK Parti ilçe yöneticileri, mahalle muhtarı ve belediye birim müdürleri katıldı.
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