Harmancık, gazisini son yolculuğuna uğurladı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Özgür Doğan, askeri tören yapılarak son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Çakmak köyünde yaşayan ve kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Doğan’ın cenazesi, köy camisine getirildi.
Doğan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Harmancık Kaymakam V. Abdülkadir Şahin,İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şaban Alabaş, merkez komutanlığı ve çok sayıda vatandaş katıldı.