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20 Temmuz 2018 Cuma 08:59

Harmancık’a yılın kalkınma projesi ödülü

Bursa Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesisleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler platformunun “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” proje yarışmasında, “Yılın Katma Değer Katan Kalkınma Projesi” kategorisinde 300 proje başvurusu...

Harmancık'a yılın kalkınma projesi ödülü
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Bursa Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesisleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler platformunun “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” proje yarışmasında, “Yılın Katma Değer Katan Kalkınma Projesi” kategorisinde 300 proje başvurusu arasından ödül almaya hak kazandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Harmancık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ödülü, Platform Başkanı Alper Akın’dan aldı.

Bu onur hepimizin diyen Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya,” Bu anlamlı ödülümüz Bursamıza ve Harmancık ilçemize hayırlı olsun. Başta eko turizm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere katkı ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu onur ve gurur hepimizin” dedi.
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