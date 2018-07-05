Harmancık’ta su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Harmancık ilçesi Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında, 6 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinde, 6 Temmuz Cuma günü ile 30 Eylül Pazar tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinde, 6 Temmuz Cuma günü ile 30 Eylül Pazar tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

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