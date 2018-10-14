Hatıra dolu Hünkâr Köşkü

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde izlenime sunulan ‘Hünkâr Köşkü’nün Biriktirdiği Anılar Sergisi’ açıldığı günden bu yana 40 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Müze arşivinden derlenen belge ve fotoğraflarla hazırlanan sergi, Bursa’nın yakın tarihine ışık tutuyor.

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Mehmet Reşat’ın kaldığı, Atatürk’ün de konakladığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü Müzesi, “Hünkâr Köşkü’nün Biriktirdiği Anılar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Bursa’da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini yansıtan tek yapı olma özelliğini taşıyan Hünkâr Köşkü Müzesi’nde, 9 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açılışını gerçekleştirdiği sergi, müze ziyaretçilerinin yoğun ilgisini gördü. İzlenime açıldığı günden bu yana 40 bin ziyaretçi sayısını aşan sergide köşkte kalan padişahlar ve Atatürk’ün Bursa ziyaretlerine ilişkin bilgi ve görsellerin yanı sıra canlandırma alanları ve duvar panoları yer alıyor. Müze arşivinden derlenen belge ve fotoğraflarla hazırlanan sergi Bursa’nın yakın tarihine ışık tutuyor.

174 yıllık tarihi geçmişi ile Bursa’nın önemli sembollerinden olan Hünkâr Köşkü, 1844 yılında dönemin Bursa Valisi Mehmet Salih tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede av köşkü olarak Sultan Abdülmecid’in Bursa ziyaretine hazır hale getirildi. Sultan Abdülaziz ve Sultan Mehmet Reşat’ın da köşkte kaldığı biliniyor. Her biri sanat eseri olan orijinal eşyaları ile ilk günkü ihtişamını koruyan köşkte, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de çeşitli tarihlerdeki Bursa ziyaretlerinde kaldığı biliniyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde müze olarak faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, barındırdığı birçok yaşanmışlık öyküsüyle tarih meraklısı müze dostları için pazartesi günü hariç diğer günler 09.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.