İlk defa sinemaya giden çocukların büyük mutluluğu

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), ’yarının geleceğine bugünden el ver’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükorhan ilçesindeki çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu.

Büyükorhan Gençlik Derneği, hayatında hiç alışveriş merkezine gitmeyen çocuklara için unutulmayacak bir gün yaşattı. Dağ ilçesinde yaşayan onlarca çocuk, ilk defa AVM’ye girmenin ve sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Aileleri tarafından özenle giydirilen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Çocuklara yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "Özellikle öğrencilerin gözlerindeki o heyecan, mutluluk bizleri çok gururlandırdı. Öğrencilerimiz ilk defa sinema ile bugün tanıştı. Anneleri onları özenle hazırlamış. Kimisi saçını yaptırmış, kimisi üstünü başını değiştirmiş, özenle gelmişler, heyecanlı olduklarını gördüm. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Derneğimizin asıl amaçlarından biri de bu bağları kurmak. Bugün burada gözlerindeki mutluluğu gördüğümüz bu çocuklar yarın bizlerin yerini alacak, ilçemize ve ülkemize çeşitli şekillerde hizmet verecekler" dedi.

Bu çocuklara yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu belirten Seyrek, "Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin imkanı olan tüm Büyükorhanlılara ilham vermesi ve bu mutluluğa ortak olmalarını gönülden arzu ediyoruz. Özellikle bizlere kapılarını açan Sur Yapı Marka AVM yönetimine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.