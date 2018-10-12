BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:12

İlk defa sinemaya giden çocukların büyük mutluluğu

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), ’yarının geleceğine bugünden el ver’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükorhan ilçesindeki çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu.Büyükorhan Gençlik Derneği, hayatında hiç alışveriş merkezine...

İlk defa sinemaya giden çocukların büyük mutluluğu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), ’yarının geleceğine bugünden el ver’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükorhan ilçesindeki çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu.

Büyükorhan Gençlik Derneği, hayatında hiç alışveriş merkezine gitmeyen çocuklara için unutulmayacak bir gün yaşattı. Dağ ilçesinde yaşayan onlarca çocuk, ilk defa AVM’ye girmenin ve sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Aileleri tarafından özenle giydirilen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Çocuklara yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "Özellikle öğrencilerin gözlerindeki o heyecan, mutluluk bizleri çok gururlandırdı. Öğrencilerimiz ilk defa sinema ile bugün tanıştı. Anneleri onları özenle hazırlamış. Kimisi saçını yaptırmış, kimisi üstünü başını değiştirmiş, özenle gelmişler, heyecanlı olduklarını gördüm. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Derneğimizin asıl amaçlarından biri de bu bağları kurmak. Bugün burada gözlerindeki mutluluğu gördüğümüz bu çocuklar yarın bizlerin yerini alacak, ilçemize ve ülkemize çeşitli şekillerde hizmet verecekler" dedi.

Bu çocuklara yapılan desteğin geleceğe yatırım olduğunu belirten Seyrek, "Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin imkanı olan tüm Büyükorhanlılara ilham vermesi ve bu mutluluğa ortak olmalarını gönülden arzu ediyoruz. Özellikle bizlere kapılarını açan Sur Yapı Marka AVM yönetimine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku