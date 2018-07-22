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22 Temmuz 2018 Pazar 13:47

İnegöl’de Pera rüzgarı

Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin final gecesinde, Pera grubu İnegöllülerle buluştu. Nikah dairesi önündeki konserde binlerce vatandaş gece boyunca söylenen şarkılarla coştu.İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen...

İnegöl'de Pera rüzgarı
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Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin final gecesinde, Pera grubu İnegöllülerle buluştu. Nikah dairesi önündeki konserde binlerce vatandaş gece boyunca söylenen şarkılarla coştu.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, çadır etkinlikleri ve Pera konseri ile son buldu. Final gecesinde İnegöllülerle buluşan Pera grubu, gençlerin büyük ilgisiyle karşılandı. 21.00’da başlayacak konser için saatler öncesinde alana giderek yer tutan İnegöllüler, konserin başlamasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Binlerce vatandaşın doldurduğu alanda Pera, en güzel şarkılarını İnegöllüler için seslendirdi. 23.00’a kadar devam eden konserde coşku adeta tavan yaparken, Pera grubu da bu coşkulu ilgi karşısında sahne performansıyla alkış aldı.

"8 aydır böyle kalabalık görmedim"

Konser sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da alana kısa bir ziyarette bulundu. Bu sırada sahneye davet edilen Başkan Taban, kısa bir selamlama konuşması yaptı. “Bugün Pera konseriyle festivalimizi sona erdiriyoruz” diyen Taban, “Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan festivalimiz bugün nihayete eriyor. Burada oldukları için onlara teşekkür ediyorum. Grubu kıskanıyorum. Ben 8 aydır Belediye Başkanıyım böyle bir kalabalık görmedim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gruba fincan takımı hediye eden Belediye Başkanı Alper Taban, konser alanından ayrıldı. Coşku ise 23.00’a kadar devam etti.
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