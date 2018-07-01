İnegöl’de silvikültür çalışmaları denetlendi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İnegöl ilçesindeki 2018 yılı silvikültür denetlemelerini tamamladı.

Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Sönmezoğlu başkanlığında Silvikültür Şube Müdürü Hikmet Kahraman, Silvikültür Şubesi mühendisleri, İnegöl İşletmesi müdür yardımcıları, işletme şefleri ve danışmanlık hizmet alımı ile çalışan orman mühendislerinin katıldığı denetimlerde, silvikültür program dahilinde koruya tahvil, ilk aralama ve sıklık bakımları denetlendi. Bakımların tamamlandığı meşcerelerde çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Devam eden koruya tahvil bakım çalışmaları için yerinde tespitler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. İşletme müdürlüklerinde her yıl düzenli olarak yapılan eğitici tatbikatların, üretimin daha başarılı olmasını sağladığı ifade edildi.