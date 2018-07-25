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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:36

İnegöl’den Doğubeyazıt’a kardeşlik eli

İnegöl ile Ağrı Doğubayazıt arasında ‘İki şehir Tek Yürek Kardeşlik Buluşmaları’ devam ediyor.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iki şehir arasında kurulan kardeşlik köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için beraberindeki heyetle...

İnegöl'den Doğubeyazıt'a kardeşlik eli
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İnegöl ile Ağrı Doğubayazıt arasında ‘İki şehir Tek Yürek Kardeşlik Buluşmaları’ devam ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iki şehir arasında kurulan kardeşlik köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için beraberindeki heyetle birlikte Doğubayazıt’a gitti. 2 günlük ziyarette 15 Temmuz Şehitleri Yatılı Kur’an Kursu binası açılışından Ahmed-i Hanî Müzesi ve Doğubayazıt Evi ziyaretine ve Doğubayazıt halkıyla bütünleşmeye kadar birçok faaliyete imza atıldı. Doğubayazıt’a yaşanan değişim ve dönüşüm de bu ziyaretle yerinde görülmüş oldu.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan tarafından karşılanan İnegöl heyetinin ilk durağı Ağrı Diyadin ilçesi oldu. Ağrı Diyadin Kaymakamı Olgun Öner eşliğinde jeotermal su ile üretim yapılan domates seraları gezilerek çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Bölge ekonomisine artı bir değer sunacak bu güzel oluşumun diğer alanlara da yansıması temennisiyle geziye devam eden İnegöl heyeti, daha sonra sağlık turizmi açısından büyük bir önem taşıyan Diyadin Kaplıcalarını ziyaret etti.

Kardeşlik bağlarının daha da artması adına gerçekleştirilen Doğubayazıt ziyaretinin sonraki durağı ise İshakpaşa Sarayı oldu. Ardından Ahmed-i Hanî Müzesi ile tarihî dokusuyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan eski Doğubayazıt Evi, Kaymakam Ulaş Akhan nezaretinde gezdirildi.

Doğubayazıt ziyaretinin ikinci gününde ise, işadamı Metin Baydar’ın destekleriyle yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Yatılı Kız Kur’an Kursu açıldı.

Doğubayazıt’ta Başkan Alper Taban, Kaymakam Ulaş Akhan ile birlikte çarşı esnafını da ziyaret etti.
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