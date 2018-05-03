İş güvenliği öğrencilere stand-up ve tiyatroyla anlatıldı

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘İş’te Güvenlik’ adlı programda, iş güvenliği tiyatro oyunu ve stand up gösterisiyle anlatıldı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgiler verildi. İş Müfettiş Yardımcısı Pelin Pınar, “Sahada eğitimli ve çalışkan arkadaşlara ihtiyacımız var. Eğitim çok önemlidir ve sonradan kazanılan bir şey değildir. Eğitim aslında ana okul çağlarında başlanması gereken bir şeydir. İş güvenliği kültürü ülkemizde ne yazık ki yok. Çünkü bu yıl 1496 çalışan sadece inşaatta öldü. 2 bine yakın insansa Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde vefat etti. Bu iş kazası değildir. Bu bir iş cinayetidir. Teftişlerimize rağmen yaklaşık 2 bin insanı kaybediyoruz. Çünkü iş güvenliği kültürümüz yok. Tedbiri alsak da anlık alıyoruz, devamı gelmiyor” dedi.

Toplum olarak iş sağlığı güvenliğini dikkate almadığımızı belirten Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Biz toplum olarak gözü pek bir toplumuz. Bize bir şey olmaz diye yola çıkıyoruz, ondan sonra bir sürü acı olaylarla evimize geri dönüyoruz. İş güvenliği sadece eğitimle olmaz, kültür de bu konuda önemlidir” diye konuştu.

"Türkiye’nin en büyük iş güvenliği uzmanları annelerdir"

Programda konuşan İş Güvenliği Eğitim Danışmanı Şenel Şen, “Türkiye’nin en büyük iş güvenliği uzmanları annelerdir. Bebekler emeklemeye başladığında o bebeğin zarar görmemesi için bütün tedbirleri alırlar. Onlar çocuklarının zarar görmemesi için her türlü tedbirleri alırlar. Bu yüzden Türkiye’nin en büyük uzmanları annelerdir” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır akciğer hastalığı ile amansız bir şekilde savaşan tiyatrocu Latif Kalkandere, programda satand up gösterisi sundu. Karadere, "İnsanlara rica etmeyin, onların kafalarına söyleyin. Sizler gittikten sonra o kaskını atacak, eldivenini atacak. Yani bir meslek hastalıkları var bunlarda. Boya ve tiner malzemeleri koklamak benim için bir meslek rahatsızlığıdır. Bunları insanlara anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Program iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan tiyatro gösterisi ile sona erdi.