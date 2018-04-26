İş güvenliğini stand-up gösterisi ile anlatacaklar

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programcılığı öğrencileri, iş güvenliğini tiyatrocu Latif Kalkandere’nin katılacağı bir seminerle anlatacak.

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programcılığı öğrencileri, Türkiye’de büyük bir mesele olan iş güvenliği ile ilgili seminer vermeye hazırlanıyor. İş güvenliğini hazırladıkları tiyatro gösterisi ile birlikte anlatmak isteyen öğrencilere Latif Kalkandere ve Şenel Şen de konuşmaları ve stand-up gösterileri ile destek verecek. 4 Mayıs’ta üniversiteye bağlı Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak etkinliğe çok sayıda öğrenci ve işçinin katılması bekleniyor.