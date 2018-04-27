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27 Nisan 2018 Cuma 10:08

İznik Belediyesi’nin en büyük desteği eğitim kurumlarına

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, eğitime destek kapsamında tadilatı gerçekleştirilen Kadir Koyutürk Ortaokulu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.İznik Belediyesi eğitime ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik desteklerine...

İznik Belediyesi'nin en büyük desteği eğitim kurumlarına
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İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, eğitime destek kapsamında tadilatı gerçekleştirilen Kadir Koyutürk Ortaokulu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İznik Belediyesi eğitime ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik desteklerine devam ediyor. Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yapmaya devam edeceklerini belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Ekiplerimiz tüm okulların hizmet isteklerini istisnasız yerine getiriyorlar. Biz görevde olduğumuz süre içinde bu hizmetlerimiz aynı çizgi üzerinde devam edecek” dedi.

İznik tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini dile getiren Sargın, hizmetlerin tüm öğretmenleri, öğrencileri ve velileri memnun ettiğini, çünkü kendilerinin bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi. Eğitimin her zaman için desteklenmesi, geliştirilmesi için bu çalışmalarını yerine getirdiklerini kaydeden Sargın, eğitim ortamının rahat olması için belediye olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İznik Belediyesi eğitim kurumlarına destekleri kapsamında okul tadilatları, oyun parkı, spor aletleri, bahçe düzenlemesi, teknik ekipman destekleri konularında yardımları sürüyor.
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