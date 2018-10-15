İznik’te 3’üncü eser Lefke Kapı’ya

İznik Belediyesi, ilçenin tarihinden aldığı değerleri gün yüzüne taşıyacak sembol eserleri inşa etmeye devam ediyor.

İznik ilçesinin tarihinden bu yana önemini ortaya koyan şahsiyet ve semboller, ilçenin farklı bölgelerine inşa ediliyor. İstanbul Kapı’daki Bizans askerlerinin şehirden kaçışını simgeleyen eserlerle, Lefke Kapı’ya inşa edilecek deve üzerindeki esnaf eseri ilçeye yeni bir hava katacak.

Çalışmaları yakından takip eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ”İznik’in 4 tarafını sembollerle çevirmeye başladık. Alt yapı, üst yapı derken İznik’in etrafını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bir zamanlar İznik Gölü’nden Orhangazi, Yalova ve Bursa’ya ticaret yapılırken kullanılan o dönemi anımsatan bir yelkenli teknenin sembolünü inşa ettik. İznik’in giriş ve çıkışı olarak 2 tane kapısı var. Yenişehir Kapı bizim için çok önemli. Çünkü oraya Orhangazi’nin mührünü koyduk. Orhangazi’nin şehre girdiği yer. Orhangazi şehre girdikten sonrada Bizansların şehri terk edip İstanbul’a gittiği yer ise İstanbul Kapı’dır. Oraya da Bizansların göçünü anımsatacak atlı araba koyacağız" dedi.

Lefke Kapı ise, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir kapı olduğunu ifade eden Sargın, "Bu kapıdan Müslümanlar hac ibadetlerini yapmak için çıktıklarından Osmanlı burasını hicaz kapı olarak adlandırırdı. Yine Hristiyanlar Bizans ve Roma döneminde de buradan çıkıldığı için burası onlar içinde önemli bir kapı sayılırdı. Bu anlamda da bizim burada yapacağımız eser hem ticareti, hem de yolculuğa hitap edecek şekilde olması lazım" diye konuştu.