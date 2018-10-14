Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri kontrolü yapıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güvenliğini sağlamak, emniyet kemerine dikkat çekmek ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan otomobillerde emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarılırken, emniyet kemerinin önemi aktarıldı.Asayiş, trafik, motosiklet, JASAT timlerinden oluşan 46 Jandarma personelinin katıldığı uygulamada 143 araçtan 3’ü evrak eksikliği sebebiyle trafikten men edilirken, hakkın yakalama emri bulunan 3 şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.