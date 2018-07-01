Junioshow rüzgarı başlıyor

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı 4 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da Junioshow Fuarı heyecanı bu yıl ikinci kez başlıyor. BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda 110 firma stant açacak. Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yürüttüğü 2 ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi’nin (Ur-Ge) yanı sıra TÜYAP’ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı fuar için Bursa’ya gelecek.

BTSO olarak kent ekonomisine değer katan ve sektörleri büyüten çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslarası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nın 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sonbahar - kış kreasyonlarının fuarda görücüye çıkacağını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Vişne Bölgesi, Türkiye’deki bebe ve çocuk konfeksiyonu konusunda önemli bir kümelenme merkezi konumunda. Sektörümüz fuarcılıkta rol model bir konuma yükseldi. Junioshow sadece bölgemizde ve ülkemizde değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyona dönüştü” ifadelerini kullandı.

BTSO Başkanı Burkay, fuarın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimi yapan firmaların rekabetçiliğine ve ihracatına büyük güç kattığını söyledi. Bursalı firmaların Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimini yüzde 80’ine yakınını tek başına karşıladığını da dile getiren Burkay, Ar-Ge ve tasarım unsurlarıyla oluşturulan bir ürünü marka haline getirmenin en önemli yollarından birisinin fuarlar olduğunu kaydetti. İbrahim Burkay, “Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle devam eden Ur-Ge projelerimizle firmalarımızın küresel arenada birer oyuncu olmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Burkay, ‘Çocukların Hayal Gücü’ teması ile 3. kez gerçekleştirilen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda dereceye giren üniversite öğrencilerine törenle hediye verileceğini sözlerine ekledi.