Karacabey’de 14. Uluslararası Leylek Koşusu nefesleri kesti

Karacabey Belediyesi tarafından, Avrupa Leylek Köyleri ağına üye olan ve ‘Leylek Dostu Köy’ kimliğiyle anılan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, 14. Uluslararası Leylek Festivali kapsamında gerçekleştirilen Leylek Koşusu nefesleri kesti.Uluabat...

Karacabey Belediyesi tarafından, Avrupa Leylek Köyleri ağına üye olan ve ‘Leylek Dostu Köy’ kimliğiyle anılan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, 14. Uluslararası Leylek Festivali kapsamında gerçekleştirilen Leylek Koşusu nefesleri kesti.

Uluabat Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde, doğa ile iç içe, 15 kilometrelik patika parkurda gerçekleştirilen koşuya Türkiye’nin pek çok yerinden 500 sporcu katılırken, düzenlenen yarış büyük bir heyecana sahne oldu. Erkekler ve Kadınlar kategorileri ile birlikte takımlar kategorisinin de yer aldığı koşuyu başarıyla tamamlayanlara anı madalyası hediye edildi.

Yarışmada, 19’dan 100 yaşına kadar pek çok farklı yaş kategorisindeki erkek ve kadın sporcular ter döktü. Yarışın her anı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın elinden teslim aldı. Genel erkekler kategorisinde Fetene Alemu birinci olurken, Aykut Taşdemir ikinci, Kefyalew Deja Burise de üçüncü oldu. Genel kadınlar kategorisinde Meryem Kılınç Gündoğan birinciliği elde ederken, Petrana Petkova ikinci, Tanya Dimitrova ise üçüncü oldu.

14. Uluslararası Leylek Koşusunda genel klasmanda dereceye giren birincilere 500 TL, ikincilere 400 TL, üçüncülere 300 TL ve yaş kategorilerinde dereceye giren birincilere 200 TL, ikincilere 150 TL, üçüncülere 100 TL para ödülü ve kupalar verildi. Ayrıca, Takımlar sıralamasında kürsüye çıkan takımlar da özel kupa ile ödüllendirildi.

Ödül töreni sonrasında bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘sportif kent’ hedefi doğrultusunda, göreve geldikleri ilk günden bu yana spora ve sporcuya büyük önem verdiklerine vurgu yaparak, Karacabey 14. Uluslararası Leylek Koşusuna gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Eskikarağaç Mahallesi’nde, Uluslararası Leylek Festivali heyecanının iki gün boyunca doyasıya yaşandığını kaydeden Özkan, festivali önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı yapmak adına çalışmalara şimdiden başladıklarını da sözlerine ekledi.