Keles’te altyapı seferberliği

Dev bütçeli yatırımlarla Bursa’nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi ilçelerinden Keles’te de altyapıyı sil baştan yeniliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur...

Dev bütçeli yatırımlarla Bursa’nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi ilçelerinden Keles’te de altyapıyı sil baştan yeniliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanında su depolarını da kapsayan 10 milyon TL bütçeli yatırımla Keles, sorunsuz bir altyapıya kavuşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yapılan altyapı yatırımları, sadece kent merkezinde değil, 17 ilçede de hız kesmeden sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “SUKAP Projesi” kapsamında alınan krediyle Keles’teki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinin yapımı, BUSKİ’nin ilçelere yönelik başlattığı yatırım zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericiliği ile BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles, Karacabey, İnegöl ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında yaşanan sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Keles’te devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ancak sağlıklı bir altyapıyla geleceğe taşınabileceğini belirtti. Bu doğrultuda BUSKİ ekiplerinin tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet içinde olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “’SUKAP Projesi kapsamında, Keles ilçemizde 14 kilometre kanalizasyon hattı ile 8 kilometre yağmursuyu hattı imalatı çalışmalarını başlattık. 10 milyon TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip bulunan projeyle, Keles’in altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Keles’in Uludağ Caddesi’nde 500 metre kanalizasyon ve 500 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini hatırlatan eden Başkan Aktaş, aynı proje kapsamında 2 adet 1000 metreküp, 2 adet 500 metreküp, 1 adet 200 metreküp ve 1 adet 50 metreküp olmak üzere toplam 6 adet su deposu imalatı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Altyapısı biten güzergahlarda sıcak asfaltlama çalışmasına da hemen geçilirken, toplamda 3,5 kilometrelik sıcak asfaltlama yapılması hedefleniyor.