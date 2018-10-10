BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:11

Keles’te altyapı seferberliği

Dev bütçeli yatırımlarla Bursa’nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi ilçelerinden Keles’te de altyapıyı sil baştan yeniliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur...

Keles'te altyapı seferberliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dev bütçeli yatırımlarla Bursa’nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresi ilçelerinden Keles’te de altyapıyı sil baştan yeniliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanında su depolarını da kapsayan 10 milyon TL bütçeli yatırımla Keles, sorunsuz bir altyapıya kavuşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yapılan altyapı yatırımları, sadece kent merkezinde değil, 17 ilçede de hız kesmeden sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “SUKAP Projesi” kapsamında alınan krediyle Keles’teki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinin yapımı, BUSKİ’nin ilçelere yönelik başlattığı yatırım zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yol göstericiliği ile BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles, Karacabey, İnegöl ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında yaşanan sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Keles’te devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın ancak sağlıklı bir altyapıyla geleceğe taşınabileceğini belirtti. Bu doğrultuda BUSKİ ekiplerinin tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet içinde olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “’SUKAP Projesi kapsamında, Keles ilçemizde 14 kilometre kanalizasyon hattı ile 8 kilometre yağmursuyu hattı imalatı çalışmalarını başlattık. 10 milyon TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip bulunan projeyle, Keles’in altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Keles’in Uludağ Caddesi’nde 500 metre kanalizasyon ve 500 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini hatırlatan eden Başkan Aktaş, aynı proje kapsamında 2 adet 1000 metreküp, 2 adet 500 metreküp, 1 adet 200 metreküp ve 1 adet 50 metreküp olmak üzere toplam 6 adet su deposu imalatı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Altyapısı biten güzergahlarda sıcak asfaltlama çalışmasına da hemen geçilirken, toplamda 3,5 kilometrelik sıcak asfaltlama yapılması hedefleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku