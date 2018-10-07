BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 15:17

Kütüphane Günleri “Medya ve İktidar” söyleşisiyle sona erdi

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri, “Medya ve İktidar” söyleşisiyle tamamlandı. Gazeteciler Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal’ın konuk olduğu söyleşiye ilgi büyüktü.Nilüfer...

Kütüphane Günleri 'Medya ve İktidar” söyleşisiyle sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri, “Medya ve İktidar” söyleşisiyle tamamlandı. Gazeteciler Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal’ın konuk olduğu söyleşiye ilgi büyüktü.

Nilüfer Kütüphane Günleri’nin son oturumu Akkılıç Kütüphanesi’nde ‘Medya ve iktidar’ başlıklı söyleşi ile gerçekleşti. Söyleşiye gazeteciler, Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal katıldı.

Medya ve iktidar ilişkisini sinema ve dizi sektörü üzerinden değerlendiren Sevilay Çelenk, “ Medya eskiden dördüncü büyük kuvvet olarak görülürdü ama bugün bu algıdan uzaklaşıldı. Bugünlerde gazetecilik ve medya çalışanı olmak zor. Medya haberden ibaret değil. Sinema ve diziler de günümüzde önemli bir sosyal mecra. Televizyon dizileri bugünlerde belirli kitlelere hitap eder yapımlar oldu. Ülkemizde 1975 yıllarından bu yana dizi sektörü başladı. Günümüzde çok modern yapımlar ortaya çıktı. Dizi ve sinemalar sayesinde kültürel alana daha kolay ulaşılabiliniyor” dedi.

Gazeteci Hakkı Özdal da Türkiye’de basının yaygınlaşma sürecine de değindi. Gazeteci Mehveş Evin de mesleki özgürlük ve sansür üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına konuklara anmalık vererek teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku