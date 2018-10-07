Kütüphane Günleri “Medya ve İktidar” söyleşisiyle sona erdi

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri, “Medya ve İktidar” söyleşisiyle tamamlandı. Gazeteciler Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal’ın konuk olduğu söyleşiye ilgi büyüktü.Nilüfer...

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri, “Medya ve İktidar” söyleşisiyle tamamlandı. Gazeteciler Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal’ın konuk olduğu söyleşiye ilgi büyüktü.

Nilüfer Kütüphane Günleri’nin son oturumu Akkılıç Kütüphanesi’nde ‘Medya ve iktidar’ başlıklı söyleşi ile gerçekleşti. Söyleşiye gazeteciler, Sevilay Çelenk, Mehveş Evin ve Hakkı Özdal katıldı.

Medya ve iktidar ilişkisini sinema ve dizi sektörü üzerinden değerlendiren Sevilay Çelenk, “ Medya eskiden dördüncü büyük kuvvet olarak görülürdü ama bugün bu algıdan uzaklaşıldı. Bugünlerde gazetecilik ve medya çalışanı olmak zor. Medya haberden ibaret değil. Sinema ve diziler de günümüzde önemli bir sosyal mecra. Televizyon dizileri bugünlerde belirli kitlelere hitap eder yapımlar oldu. Ülkemizde 1975 yıllarından bu yana dizi sektörü başladı. Günümüzde çok modern yapımlar ortaya çıktı. Dizi ve sinemalar sayesinde kültürel alana daha kolay ulaşılabiliniyor” dedi.

Gazeteci Hakkı Özdal da Türkiye’de basının yaygınlaşma sürecine de değindi. Gazeteci Mehveş Evin de mesleki özgürlük ve sansür üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına konuklara anmalık vererek teşekkür etti.