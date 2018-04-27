Lojistik sektörünün gündemi akıllı ve yeşil tedarik zinciri

Lojistik ve tedarik zinciri alanında yapılan araştırmalar ve sektörle ilgili son gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Lojistik Derneği tarafından düzenlenen ’7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde ele alınacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 3-4 Mayıs’ta yapılacak kongre, ’Akıllı ve Yeşil Tedarik Zinciri’ ana teması ile gerçekleşecek.

Lojistik ve tedarik zinciri alanında yapılan araştırmalar ve sektörle ilgili son gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Lojistik Derneği tarafından düzenlenen ’7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde ele alınacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 3-4 Mayıs’ta yapılacak kongre, ’Akıllı ve Yeşil Tedarik Zinciri’ ana teması ile gerçekleşecek.

Çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin bildiri sunumları yanında, sektörel oturumların yer alacağı kongrede, araştırma ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirilecek, üniversite ile sektörün birlikte çalışma ortamlarının gelişmesine katkı oluşturulmaya çalışılacak. Sektör çalışanları ile öğrencilere yönelik sertifikalı eğitim programının da yer alacağı kongrede, Akıllı ve Yeşil Lojistik, Otomotiv Lojistiği, Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri, Bursa Lojistik Sektörü, Lojistik Eğitim Standartları konularında 5 panel yapılacak.

Toplam 75 bildirinin sunulacağı kongrede konu başlıkları ise şöyle:

"Akıllı Lojistik, Araç Yükleme ve Rota Optimizasyonu, Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı, İnsani Yardım Lojistiği, Kentsel Lojistik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Lojistik Köyler-Merkezler, Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Uygulamaları, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları, Depo Yönetimi ve İşyeri Düzenleme, Lojistik Eğitim ve Öğretimi,

Dış Ticaret Lojistiği, Dış Kaynak Kullanımı ve E-ticaret, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Sektörel Uygulamaları, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi."