Minikler 'bahara hoş geldin' pikniğinde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bahara hoş geldin pikniğine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu öğrencilerinin katıldığı piknikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi minik öğrenciler için bahara hoş geldin pikniği düzenledi. Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte yapılan piknikte renkli görüntüler yaşandı. Minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte piknik yaptı. Pikniğe çok sayıda öğrenci katılırken, ortaya renkli anlar çıktı.