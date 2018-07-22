Mudanya’da bir kişi boğuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Olay, Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Kovancıloğlu (39), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Kovancıoğlu’nun arkadaşları telaşa kapıldı. Sudan çıkartılan Kovancıoğlu, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kovancıoğlu’nun ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.