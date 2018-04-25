Mustafakemalpaşa’da 23 Nisan kutlamaları Kıpçaklı çocukların gösterileriyle renklendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılında, kardeş şehir Gagavuzya’nın Kıpçak Belediyesi’nden Mustafakemalpaşa’ya gelen çocuklar, sergiledikleri oyunlarla gönülleri fethetti. Çocuk şenlikleri kapsamında düzenlenen resmi törenlere katılan çocuk delegasyonu Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’ndaki doğa yürüyüşünün ardından Adnan Menderes Meydanı’nda ülkelerine has oyunları beğeniye sundu. İlgi gören etkinlikte sahne alan 15 kişilik misafir çocuk grubu, renkli gösterilere imza attı.

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