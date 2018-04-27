Mustafakemalpaşa’ya değer katanlara vefa gecesi

Mustafakemalpaşa Belediyesi, şehrin birikimine birçok alanda değer katan isimleri, özel bir vefa gecesiyle onurlandırdı.

Mustafakemalpaşa’nın ticari, eğitim ve kültürel potansiyelini büyüterek, mesleklerine dönük başarılı çalışmalarıyla öncü olanlar, ‘Mustafakemalpaşa’ya Değer Katanlar Projesi-1’ kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Süngü Tesisleri’nde gerçekleştirilen vefa gecesine; Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, belediye meclis üyeleri ve Mustafakemalpaşa’ya değer katan 61 kişi aileleriyle birlikte katıldı. Ödül programına katılanları eşi Necibe Kurtulan ile birlikte kapıda karşılayan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan gecede yaptığı konuşmada, toplumsal hafıza kavramının gelecek nesillere aktarılması için insanları yaşarken anarak, yaptıklarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

‘Mirasınıza sahip çıkacağız’

Mustafakemalpaşa’nın markalaşması ve zihinsel dönüşümü için yol gösterici olanların izinden gittiklerini belirten Başkan Kurtulan, “İnsanlar, vefatlarından sonra anılırlar. Önemli olan emekleri ve üretimleri ile mesleklerine ve yaşadıkları şehirlere prestij sağlayanları yaşarken anmak ve bu zamanda onların kıymetini bilmektir. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bizlerde bu projeyi hazırlarken birçok arşivi gözden geçirdik. 60 yıllık bir eseri ortaya koymak istedik. Sizler bu şehir için güzel hatırlara ve izlere imza atarak, toplumsal hafızamızda müstesna bir yer edindiniz. Keşke aramızda Şemi Basmacıoğlu ve Dr. İlhami Şenal’da olabilseydi. Bıraktığınız miras, bize yol gösterici olmaya devam edecek. Büyüyen ekonomik potansiyeli ve büyük ölçekli sanayiye geçişi de göz önüne alırsak önümüzdeki yıllarda şehrimizin önü daha da açılacak. Bu güzellikleri hem kitap hem de belgesel haline getirdik. Bu projenin devamını şimdiden hazırlamaya başladık. Mustafakemalpaşa için alın teri döken ve emek veren büyüklerimin ellerinden öpüyorum ve iyi ki varsınız diyorum” dedi.

Öncülere onur plaketi

Duygulu anların yaşandığı törende, mesleki çalışmalarıyla öne çıkan 61 kişiye Başkan Sadi Kurtulan tarafından onur plaketi verildi. Gece de ödül alanlar için hazırlanan belgesel gösterime sunulurken, ‘Mustafakemalpaşa’ya Değer Katanlar-1’ isimli kitabında tanıtımı yapıldı.