Müzede yoga dersi

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, yoga derslerini müzede gerçekleştirdi. Müzeye hayran kalan miniklerin, yoga ile imtihanı renkli görüntülere sahne oldu.

Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına dek Türk tıp tarihine ışık tutan eski zaman ilaç tedavilerinden eczacılığa, şifalı kaplıcalardan göz sağlığına kadar birçok alanda koleksiyon, malzeme ve materyallerin sergilendiği Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Pınarbaşı mahallesinde bulunan 150 yıllık Yerkapı Konağı’nda ziyaretçilerini ağırlayan müze, ilginç olduğu kadar, renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeyi geçtiğimiz günlerde ziyaret eden anaokulu öğrencileri, önce müzeyi gezdi ardından da yoga eğitmenleri Aida Fetahi eşliğinde müze bahçesinde renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Haftalık ders programlarında yer alan yoga eğitimlerini müze bahçesinde gerçekleştiren minikler, en zor hareketleri bile başarıyla gerçekleştirdi. Herkes İçin Spor Federasyonu’na (HİS) bağlı çalıştırıcı sertifikası ile 5-6 yaş grubuna yönelik çocuk yogası eğitimi veren Fetahi, yoganın sağlık açısından son derece önemli bir faaliyet olduğunu ve çocukların küçük yaşta yoga eğitimi almasının ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Yoganın felsefi boyutu olan bir düşünce sisteminden ziyade sağlıklı yaşam için bir disiplin olarak görülebileceğini belirten Fetahi, doktorların kas ve kronik ağrı çeken hastalarına yogayı önerdiğine dikkat çekti. Fetahi, “Spor olarak yoga güç, dayanma sınırı ve tahammülün artmasına yardımcı olur. Vücuttaki kıvraklığın ve esnekliğin artmasını sağlar. Kasların, iç organların, bağların ve tendonların uyarılmasını sağlar. Doğru nefes ile de metabolizmanın, sindirim sisteminin ve iç salgı bezlerinin faaliyetlerinin artmasına yardımcı olur. Ağrıları, sızıları ve çeşitli hastalıkları da tedavi edici özelliği vardır. Dolayısıyla günümüzde doktorlar tarafından alternatif tıp olarak görülmekte ve tavsiye edilmektedir” diye konuştu.

Çocuklarla yapılan çalışmaların genellikle oyun kurma şeklinde geçtiğini ifade eden Fetahi, “Maalesef günümüzde çocuklar, zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen televizyon tablet ve telefon gibi uyaranlara maruz kalıyor. Çocuklarımızı bu olumsuz etkenlerden korumak adına kazanmak ve kaybetmekten uzak paylaşmayı, birlik olmayı benimseyen doğayı, hayvanları ve insanları tanımayı içeren yogaya ve benzer faaliyetlere özendirmek gelecekleri açısından son derece önemli” dedi.

Müze bahçesinde bir saat süren eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, minik ziyaretçileri tebrik etti ve etkinliğin müze bahçesinde gerçekleştirilmesini sağlayan yoga eğitmeni Fetahi’ye teşekkür belgesi takdim etti.