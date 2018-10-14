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14 Ekim 2018 Pazar 14:59

Namaz buluşmalarında şehitler yad edildi

Mudanya Tekke-i Cedit Camii ve Güzelyalı Yeni Camii’nde düzenlenen sabah namazı buluşmalarında şehitler yad edildi.Mudanya Merkez Tekke-i Cedit Camii ve Güzelyalı Yeni Camilerinde, Sabah Namazı ve Yatsı Namazı buluşmaları gerçekleştirildi....

Namaz buluşmalarında şehitler yad edildi
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Mudanya Tekke-i Cedit Camii ve Güzelyalı Yeni Camii’nde düzenlenen sabah namazı buluşmalarında şehitler yad edildi.

Mudanya Merkez Tekke-i Cedit Camii ve Güzelyalı Yeni Camilerinde, Sabah Namazı ve Yatsı Namazı buluşmaları gerçekleştirildi. Şehit ve vefat eden gaziler yad okunan dualar ve ikramlarla yad edildi. Vatandaşlar hayırlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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