Nilüfer Belediyesi GESK halterde 4 madalya aldı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda dört madalya kazanarak, gurur kaynağı oldular.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, başarılarına yenilerini ekledi. Nilüfer Belediyesi GESK haltercileri, Gaziantep’in Nizip ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük başarı gösterdi. Şampiyonada, Nilüferli haltercilerden Esra Akova, kadınlar 52 kilogramda Powerlifting ve Bench Press’de ikinci olarak iki gümüş madalya kazandı.

Erkeklerde de Selçuk Baytoz, 125 kilogramda Powerlifting ve Bench Press’de üçüncü olarak iki bronz madalya aldı. Şampiyonada toplam 4 madalya alarak Bursa’ya dönen Nilüferli halterciler, gurur kaynağı oldu.

Başarılı sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi GESK’in her gün başarılarına yenilerini eklediğini belirterek, “Eminim ki elde edilen dereceler bütün görme engellilere örnek olacak ve onları da spora yönlendirecektir” dedi.