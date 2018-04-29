Nilüfer liseler arası müzik yarışması genç yetenekleri buluşturdu

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa genelinde bu yıl sekizincisini düzenlediği Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda, “En iyiler” ödüllerini aldı. 44 okulun katıldığı yarışmanın ödül gecesinde Cümbüş Cemaat müzik grubu sahne alarak gençleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi ve Mix Müzik Akademix iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Nilüfer liseler arası müzik yarışmasında birbirinden yetenekli gençler, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum’da düzenlenen yarışmaya Bursa genelinde 44 okuldan öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören liseler arası müzik yarışmasında 9 okul “En iyi orkestra”, 10 okul “En iyi kız solist”, 9 okul “En iyi erkek solist” ve 6 okul da “En iyi beste” kategorisinde finale kalarak performans sergiledi. Yarışmanın jüri üyeliğini müzik öğretmenleri Serkan Altay, Levent Uçar, İpek Ildız, Dilara Koç, Sinan Turhan, Levent Sezgin, müzisyenler Cihan Uca, Atakan Tank ile Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Ersen Varlı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Özgür Eğilmez ve Cümbüş Cemaat müzik grubunun üyeleri yer aldı.

Genç yeteneklerin başarılı performansları jüriyi karar aşamasında oldukça zorladı.

Jüri en iyileri belirlerken, farklı kültürlerin tınısını bir araya getiren müzik grubu Cümbüş Cemaat sahne aldı. Müzik tarzları ve seslendirdikleri eserlerle katılımcıların büyük beğenisini toplayan Cümbüş Cemaat müzik grubu genç yetenekleri coşturdu.

Cümbüş Cemaat konserinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Yarışmaya katılan bütün gençleri kutlayan Rahşan Duygu Tursun, “Müzik tüm insanlığı birleştiren, evrensel bir dildir. Bu dilin peşini bırakmayacağınıza ve özlediğimiz güzel günlere en güzel ezgilerin sizinle eşlik edeceğine inanıyorum. Eminim ki, müziğin size sunduğu ayrıcalıkları, güzel bir gelecekte çevrenize dalga dalga yayacaksınız. Çağdaş bir toplumun harcını da sizler oluşturacaksınız” dedi.

“Müzik, sanat, güzel sanatlar ve spor, yalnızca insanı değil, yaygınlığı oranında kentleri, ülkeleri de güçlü kılar” diyen Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun, “Sanatla, müzikle, sporla uğraşan gençler yaşadıkları topluma artı değerdir. Bu değeri Nilüfer Belediyesi olarak sürdürülebilir çalışmalarımızla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Yarışmaya katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Dereceye giren yarışmacılarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun’un konuşmasının ardından, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda ödül törenine geçildi. Heyecanın doruğa ulaştığı törende gençlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Mix Müzik adına Rüstem Avcı ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve jüri üyeleri verdi.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda ödül alan öğrenciler ve okulları şöyle:

En iyi orkestra birincisi: Bursa Anadolu Kız Lisesi, en iyi orkestra ikincisi: Gazi Anadolu Lisesi, en iyi orkestra üçüncüsü: Özlüce Anadolu Lisesi, en iyi kız solist birincisi: Gizem Kasapoğlu - Özlüce Anadolu Lisesi, en iyi kız solist ikincisi: Dilek Koçak - Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi, en iyi kız solist üçüncüsü: Tezcan Şenocaklar - Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, en iyi erkek solist birincisi: Ali Çağlı - Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, en iyi erkek solist ikincisi: Altan Sağlıcan - Çınar Anadolu Lisesi, en iyi erkek solist üçüncüsü: Arda Tosun - Barış Anadolu Lisesi, en iyi beste birincisi: Can Akdoğan - Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi, en iyi beste ikincisi: Burak Özer - Çınar Anadolu Lisesi, en iyi beste üçüncüsü: Ahmet Atlı - Bursa Anadolu Lisesi

En iyi davulcu: Özel Bursa Bilfen Anadolu Lisesi, en iyi gitarcı: Özel Final Okulları, en iyi basçı: Gazi Anadolu Lisesi, en iyi klavyeci: Çınar Anadolu Lisesi en iyi piyano: Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, en iyi alternatif enstrüman: Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (Keman)

Jüri Özel Ödülü: Turhan Tayan Anadolu Lisesi, Mix Müzik Özel Ödülü: Çınar Anadolu Lisesi