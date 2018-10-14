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14 Ekim 2018 Pazar 11:56

Nilüfer şiirlerle yankılanıyor

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali dopdolu etkinliklerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde düzenlenen film gösterimi, sergi ve şair buluşmaları büyük ilgi gördü.Şiir tutkunlarının heyecanla...

Nilüfer şiirlerle yankılanıyor
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Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali dopdolu etkinliklerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde düzenlenen film gösterimi, sergi ve şair buluşmaları büyük ilgi gördü.

Şiir tutkunlarının heyecanla beklediği 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali, üçüncü gününde 5 farklı etkinlikle devam etti. Konak Kültürevi’nde yönetmenliğini Alexei Guerman Jr’nin yaptığı “Dovlatov” adlı film gösterimi ile başlayan etkinlikler, Misi Edebiyat Müzesi’nde “Varlık Bir Uzun Koşu” başlığıyla açılan “Varlık Yayınları 85. Yaşında” isimli sergi ile devam etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın da yer aldığı sergi açılışına çok sayıda şair ve şiir tutkunu katıldı.

Misi Edebiyat Müzesi’nde ayrıca “Yazı Kalır” başlığıyla “Şairin Eli Şiirin Dili” isimli şiir buluşması gerçekleştirildi.

“7 Şair 7 Metin” başlığıyla düzenlenen söyleşi, Konak Kültürevi’nde düzenlendi. Keyifli geçen “Söz Simyacıları” söyleşisine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da katıldı.

Günün sonunda Gonca Özmen’in moderatörlüğünde yine Konak Kültürevi’nde şiir okumaları düzenlendi. Ünlü şairler, Anneke Claus, Cevat Çapan, Çiğdem Sezer, Dinko Telecan, Lâle Müldür, Onur Sakarya ve Selahattin Yolgiden’in şiirler okuduğu etkinliğe şiir meraklıları büyük ilgi gösterdi.
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