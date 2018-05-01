Nilüfer’de kandil birlikteliği

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Berat Kandilini Nilüferlilerle birlikte kutladı. Bozbey,yatsı namazından sonra halkın kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.

Nilüferde Berat Kandili, birlik, beraberlik içinde dualarla kutlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Berat Kandili’nde İhsaniye Merkez Camisi’nde, yatsı namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, camiden çıkanların kandilini tek tek kutlayarak tatlı ikram etti.

Nilüfer Belediyesi kandil gecesinde Barış Mahallesi Merve Camisi ve Üçevler Merkez Camisi’nde de halka tatlı ikram etti.

Ayrıca gündüz de Nilüfer Belediyesi çalışanlarına kandil nedeniyle lokma ikramı yapıldı.