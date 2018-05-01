BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 10:15

Nilüfer’de kandil birlikteliği

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Berat Kandilini Nilüferlilerle birlikte kutladı. Bozbey,yatsı namazından sonra halkın kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.Nilüferde Berat Kandili, birlik, beraberlik içinde dualarla kutlandı. Nilüfer...

Nilüfer'de kandil birlikteliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Berat Kandilini Nilüferlilerle birlikte kutladı. Bozbey,yatsı namazından sonra halkın kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.

Nilüferde Berat Kandili, birlik, beraberlik içinde dualarla kutlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Berat Kandili’nde İhsaniye Merkez Camisi’nde, yatsı namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, camiden çıkanların kandilini tek tek kutlayarak tatlı ikram etti.

Nilüfer Belediyesi kandil gecesinde Barış Mahallesi Merve Camisi ve Üçevler Merkez Camisi’nde de halka tatlı ikram etti.

Ayrıca gündüz de Nilüfer Belediyesi çalışanlarına kandil nedeniyle lokma ikramı yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku