Nilüfer’de lavantalar açtı

Nilüfer Belediyesi destekleriyle Kayapa’da ekilen lavantaların hasadı yapıldı. Örnek çiftçi Sabahattin Karaaslan ilk yılında 10 litre yağ elde ederek başarılı bir çalışmaya imza attı.Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü...

Nilüfer Belediyesi destekleriyle Kayapa’da ekilen lavantaların hasadı yapıldı. Örnek çiftçi Sabahattin Karaaslan ilk yılında 10 litre yağ elde ederek başarılı bir çalışmaya imza attı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Tarımsal Ürün Çeşitliliği Kapasitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında ekilen lavantaların hasadı yapıldı. Uzman kişiler tarafından verilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimleri sonucu örnek çiftçi Sabahattin Karaaslan, 2017 yılı Aralık ayında çalışmalara başladı. Nilüfer Belediyesi tarafından 3 bin 600 adet yağlık lavanta (Lavandula angustofolia) fidesi verilen Karaaslan, yaklaşık 2 dönüm arazide ekim yaptı. İlk hasadı Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştiren Karaaslan, yaklaşık 10 litre yağ elde etti.

Dünya piyasasında litre fiyatı 75 ile 100 Avro arasında değişen lavanta yağı, üç yıl içinde yatırım maliyetini amorti ediyor. Lavanta bitkisi yetişkin hale geldiğinde 1 dönümlük ekim alanından 8-10 kilogram lavanta yağı elde edilebiliyor.

Üreticiye tam destek

Lavanta üretimini Nilüfer’de yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bugüne kadar kurum olarak çiftçilerimize her zaman destek olduk. Uludağ Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik fakülteleri ile sivil toplum örgütleri iş birliğiyle kırsal alan eğitim çalışmaları yaptık. Toprak analizi-gübreleme, organik çilek-ceviz yetiştiriciliği, incir hastalıkları ve zararlıları, büyük-küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi eğitimlerle birçok çiftçimize ulaştık. Amacımız Nilüfer’de tarımın bilinçli yapılmasına ve ürün markalaşmasına katkı sağlamak. Çünkü Nilüfer’in birçok bölgesinde yetişen ürünlerin her biri kalite bakımından dünya standartlarının üzerinde. Lavanta yetiştiriciliği de yeni başladığımız bir proje. Üreticimiz Karaaslan’ı özverili çalışmalarından dolayı kutluyor örnek olmasını diliyorum” dedi.

Bozbey, geçtiğimiz günlerde kuruluşu gerçekleştirilen Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla çiftçilerin ürünlerini pazarlamayı hedeflediklerini de belirtti.