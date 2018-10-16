BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:30

Nilüfer’in Menekşe Parkı’nda huzur var

Nilüfer Belediyesi’nin yeni düzenlemelerle daha işlevsel hale getirdiği Menekşe Parkı, halka yeşil alanda huzurlu vakit geçirebilme imkânı sunarken, çocukların kahkahalarıyla şenleniyor.Çevre ve sağlıklı yaşam kenti olma hedefiyle kente...

Nilüfer'in Menekşe Parkı'nda huzur var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nilüfer Belediyesi’nin yeni düzenlemelerle daha işlevsel hale getirdiği Menekşe Parkı, halka yeşil alanda huzurlu vakit geçirebilme imkânı sunarken, çocukların kahkahalarıyla şenleniyor.

Çevre ve sağlıklı yaşam kenti olma hedefiyle kente sürekli yeni parklar kazandıran Nilüfer Belediyesi, mevcut parklar arasından da bakıma ihtiyacı olanları revize ederek daha kullanışlı hale getiriyor. Yenilenerek daha kullanışla hale getirilen bu parklardan biri de Nilüfer’in Barış Mahallesi’nde bulunan Menekşe Parkı. Nilüfer Belediyesi parkta spor alanlarını yeniledi, yeşil alanlarda da yeni düzenlemeler yaptı. Park yeni haliyle halkın ihtiyaçlarına daha fazla cevap verir hale geldi. Vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte parkta sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Toplam 4 bin 25 metrekarelik alana sahip olan Menekşe Parkı, 2 bin 50 metrekarelik yeşil alanıyla bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Parkta, çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri oyun grubunun yanı sıra basketbol sahası da 7’den 70’e herkesin spor yapması için imkân sağlıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku