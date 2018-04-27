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27 Nisan 2018 Cuma 10:34

Osmangazili atıcıdan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcularından Oktay Çivi, Bursa’da gerçekleştirilen Trap Bahar Kupası 1. Bölgesel Yarışları’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu...

Osmangazili atıcıdan bronz madalya
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Osmangazi Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcularından Oktay Çivi, Bursa’da gerçekleştirilen Trap Bahar Kupası 1. Bölgesel Yarışları’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Trap Bahar Kupası 1. Bölgesel Yarışları, Bursa Trap ve Skeet Poligonu’nda start aldı. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulübün katılım sağladığı yarışta toplam 124 sporcu kıyasıya madalya mücadelesi verdi. İki gün boyunca devam eden müsabakada 29 puanla üçüncülüğü yakalayan Osmangazi’li atıcı Oktay Çivi bronz madalyanın sahibi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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