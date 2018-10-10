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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:07

Osmangazili Tekvandocular kuşaklarına kavuştu

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularının kuşak terfi sınavı, renkli görüntülere sahne oldu.Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı’nda mücadele eden başarılı sporculardan 85’i, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlen...

Osmangazili Tekvandocular kuşaklarına kavuştu
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Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcularının kuşak terfi sınavı, renkli görüntülere sahne oldu.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı’nda mücadele eden başarılı sporculardan 85’i, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlen kuşak terfi sınavını kazanarak bir üst kuşağa yükseldi. Acemler Spor Salonu’nda düzenlenen GIP Terfi Sınavı 8 ile 15 yaş arası sporcuların kıyasıya mücadelesiyle gerçekleşti. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı-siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuların heyecanına salonda bulunan aileleri de ortak oldu. Hayali dövüş, eşli müsabaka ve tahta kırış gruplarında 1. GIP’a yükselen tekvandocular, 2018-2019 sezonunda Osmangazi Belediyespor’u minik, yıldız ve genç kategorilerinde temsil edecek.

Gençlerin kuşak atlama sınavında başarılı olmalarının kariyerleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyespor, 13 farklı branşta gençlerimize hizmet veriyor. Aynı zamanda spor tesislerimiz 7’en 70’e her yaştan vatandaşlarımız tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Tekvando branşımızda sınava girerek başarılı olan 85 sporcumuz kuşak yükseltmeye hak kazandı. Gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Gençlerimizin, önümüzdeki yıllarda katıldıkları müsabakalarda hem şehrimizi, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
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