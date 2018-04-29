Sanat dolu gece Yıldırımlıları büyüledi

Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları eğitmen ve kursiyerlerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi ve sergi ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.Kültür sanat şehri Yıldırım’da...

Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları eğitmen ve kursiyerlerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi ve sergi ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

Kültür sanat şehri Yıldırım’da Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları yeni mezunlarını verdi. Anadolu’nun türlü renklerini bünyesinde barındıran ilçede, Yıldırım Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları şehrin kültür mozaiğini bir kez daha yansıttı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride Şef Hüseyin Taşçeşme idaresindeki Türk Sanat Müziği Korosu, müziğin en güzel namelerini Yıldırımlılar için seslendirdi. Anadolu ezgilerini salonda yankılandıran Türk Halk Müziği Korosu’nda, Şef Erdem Usanmaz seslendirdiği türküyle alkış topladı. Tiyatro Drama kursiyerlerinin sahnelediği skeçler Yıldırımlılara keyifli anlar yaşattı. Yıldırım’ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa ve Trabzon yörelerinden hazırladığı sahne gösterisiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Karakalem ve 3 boyutlu çizim kursiyerlerinin çalışmalarının yansıtıldığı sergideki el emeği eserler sanatseverlerin beğenisini topladı.