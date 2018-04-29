BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 13:02

Sanat dolu gece Yıldırımlıları büyüledi

Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları eğitmen ve kursiyerlerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi ve sergi ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.Kültür sanat şehri Yıldırım’da...

Sanat dolu gece Yıldırımlıları büyüledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları eğitmen ve kursiyerlerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi ve sergi ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı.

Kültür sanat şehri Yıldırım’da Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları yeni mezunlarını verdi. Anadolu’nun türlü renklerini bünyesinde barındıran ilçede, Yıldırım Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu ile Yıldırım Sanat Kursları şehrin kültür mozaiğini bir kez daha yansıttı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride Şef Hüseyin Taşçeşme idaresindeki Türk Sanat Müziği Korosu, müziğin en güzel namelerini Yıldırımlılar için seslendirdi. Anadolu ezgilerini salonda yankılandıran Türk Halk Müziği Korosu’nda, Şef Erdem Usanmaz seslendirdiği türküyle alkış topladı. Tiyatro Drama kursiyerlerinin sahnelediği skeçler Yıldırımlılara keyifli anlar yaşattı. Yıldırım’ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa ve Trabzon yörelerinden hazırladığı sahne gösterisiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Karakalem ve 3 boyutlu çizim kursiyerlerinin çalışmalarının yansıtıldığı sergideki el emeği eserler sanatseverlerin beğenisini topladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku