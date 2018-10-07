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07 Ekim 2018 Pazar 15:10

Stratejik coğrafyaların kritik ilişkileri uluslararası kongrede masaya yatırılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünya coğrafyasının gündemden düşmeyen aktörlerini ve coğrafyalarını “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü” başlığı altında düzenlenen uluslararası kongrede masaya yatırıyor.

Stratejik coğrafyaların kritik ilişkileri uluslararası kongrede masaya yatırılıyor
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Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, dünya coğrafyasının gündemden düşmeyen aktörlerini ve coğrafyalarını “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü” başlığı altında düzenlenen uluslararası kongrede masaya yatırıyor.

Türkiye’de alanında yapılan en önemli uluslararası kongre olan “10. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi”, 8 Ekim Pazartesi günü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başlayacak.

Ortadoğu, göç, Avrupa Birliği ilişkileri konularının ele alınacağı kongrede 150 yerli ve yabancı uzman, dünya coğrafyasının stratejik bölgelerindeki uluslararası ilişkileri yorumlayıp öngörülerini paylaşacak.

Kongrede yapılacak panellerde güncel gelişmeler bağlamında Birleşmiş Milletler’in rolü ve İran’a uygulanacak ikincil yaptırımların tartışılacağı paneller de yer alacak.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde üç gün sürecek kongrede uzmanlar görüşlerini bildirecek.
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