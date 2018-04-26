‘Sudaki Yansımalar' sergisi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ’Bulutlarla Şiir Yazan Çocuk’ kitabındaki karakterlerden yola çıkılarak hazırlanılan ‘Sudaki Yansımalar’ konulu resim sergisi açıldı.

Öğrencilerin eserleri ilçe meydanında sergilendi. Edebiyatın olağanüstü gücüne inanan 4 öğretmen tarafından yapılan Günlerim Kitap Şenliği adlı projenin ikinci kitabı olan ve Behiç Ak tarafından kaleme alınan ‘Bulutlara Şiir Yazan Çocuk’ kitabındaki karakterlerden yola çıkılarak hazırlanılan ‘Sudaki Yansımalar’ konulu resim sergisi ilgi gördü. Srgiye Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.