Sular Vadisi Yıldırım’a yakışacak

Yıldırım Belediyesi’nin önemli yatırımları arasında yer alan ve şehre değer katacak sosyal alanlardan olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeşil Yıldırım’a yakışacak bir şekilde, mavinin ve yeşilin buluşma noktası olarak tasarlanan, su teması ve yeşil alan donatısıyla benzersiz nitelikte olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım’a değer katacak olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda, 28 bin metrekarelik proje alanının yüzde 70’i yeşil tema üzerine tasarlanırken, doğaya can veren suyun yer aldığı alanlar projeye canlılık katıyor. Benzersiz mimarisi ile yapay göl ve tesisleriyle insanlar için yepyeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanan Sular Vadisi Doğa Parkı, birçok donatıyı bünyesinde barındırıyor. Projenin en dikkat çekici kısmı olan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın Türkiye’deki değerini daha da yükseltecek. Belediye hizmetlerinin verileceği birim dışında içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olmayacağı park, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak.

‘Yıldırım nefes alacak’

Uludağ’ın eteklerinde yer alan Yıldırım’ın, yeniden özdeşleştiği yeşille anılması için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizin geleceğine yönelik başlattığımız değişim içerisinde fiziki unsurların dışında hemşehrilerimizin kullanacağı ortak alanları da oluşturmak adına görev süremizin başladığı günden itibaren önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğal güzellikleri ile nam salmış Yıldırım’ın plansız ve kontrolsüz şehirleşmesi, sosyal alanların ve yeşil örtünün zamanla azalmasına neden olmuş. Bizler de sırtını eşsiz güzelliklerle bezeli Uludağ’ın eteklerine yaslamış bir şehrin yöneticileri olarak ilçemizin yeniden yeşille anılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan modern şehircilik ilkelerine uygun olarak şehrimizin ayağa kalkmasını sağlarken, diğer taraftan da yeşil alan miktarını artırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Suyun anlamını bulduğu sular şehri Bursa’ya yakışacak bir proje olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nın yapımında sona yaklaşıyoruz. Su teması ve yüzde 70’lik yeşil alan planlamasıyla benzersiz bir doğa parkı olarak ilçemize kazandırmaya hazırlandığımız Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’a nefes aldırırken Bursa’ya da değer katacak bir eser olacak” diye konuştu.