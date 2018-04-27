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27 Nisan 2018 Cuma 09:06

Teknoloji Fen Okulları Bilim Şenliğinde

Özel Teknoloji Fen Okulları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük bilim şenliği Science Expo’da geleceği ve bilimi desteklemek üzere Ledli Örümcek atölye çalışmalarıyla yer aldı.Türkiye’nin...

Teknoloji Fen Okulları Bilim Şenliğinde
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Özel Teknoloji Fen Okulları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük bilim şenliği Science Expo’da geleceği ve bilimi desteklemek üzere Ledli Örümcek atölye çalışmalarıyla yer aldı.

Türkiye’nin en büyük bilim şenliğine katılımlarından dolayı plaketlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden alan Özel Teknoloji Fen Okulları Genel Koordinatörü Orhan Karakoç, “Bilime ve geleceğe destek olmak adına bu tür yapılan organizasyonlarda her zaman yer alarak, gelecek nesillerle bilimi şekillendirmeyi hedefliyoruz. Organizasyonlarından dolayı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ledli Örümcek atölye çalışmalarıyla devre kurmayı öğrenen ve kendi örümceklerini kendileri tasarlayan öğrenciler, elektrik ve tasarım atölyesinde dokunarak öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, eğlenceli dakikalar yaşadı. 26 Nisan - 29 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edecek olan Science Expo’da yer alan Ledli Örümcek atölye çalışması Salon 3 No:41’de yer alıyor.
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