Türkiye’nin 81 ili Nilüfer’de buluşuyor

Bursa ve Türkiye’nin ilk kültür zenginliği projesi olan “Anadolu Arastası” ile Balkanlar, Anadolu, Kafkasya coğrafyasının tüm kültürel değerleri Nilüfer’de buluşacak. 81 ili yansıtan 81 ayrı tarihi evin inşa edileceği Arasta’nın Türkiye’de benzerinin olmadığı ifade edildi.

Balat Mahallesi Nilüfer Çayı kenarında 170 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Anadolu Arastası projesinin yüzde 50’si tamamlandı. Alanda 81 ilin tarihi evleri, halk eğitim merkezi, piknik alanları ve topografik amfi, 13 adet mağaza, kafe, satış birimleri, fitness, açık spor alanları, yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı ve açık oturma alanı, 520 araçlık otopark, vadi, 5 adet meydan, 2 adet pazaryeri, ana meydan, 4 adet havuz, 3 adet teras bulunacak.

100 milyon liranın üzerinde maliyet

Proje ile ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Arasta projesi kaba inşaat olarak yüzde 80’leri geçtiğimiz bir proje. Uzun soluklu bir proje. Biz burada barışın projesini yapıyoruz, bir Türkiye projesi. 81 ilin yaşayan binalarının aynılarını burada inşa ediyoruz. Kafkasları ve Balkanları da buna kattık. Kafkaslardan Balkanlara bir barış projesini inşa ediyoruz. Bu proje turizmi de tetikleyen bir proje olacak. Buraya gelen insanlar örneğin Mardin evini gördüklerinde, ya da bir Maraş evini gördüğünde oraya gidip aslını görmek isteyeceklerdir. Bu anlamda dünyada ses getirecek bir proje yapıyoruz. Projeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar belirli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız bitirmek çok maliyetli bir proje Nilüfer Belediyesi’nin şu an maliyet açısından en büyük projesi 100 milyon liranın üzerine çıkacak bir bedeli var. Kaba inşaatlardan sonra ince kısmı ile ilgili özellikle inşaatların ince ürünlerinin mahallinden getirilmesi çalışmasına başlıyoruz. Süremizi aksatabilir, ama bizim için çok önemli. Taş yapıysa, o taşı mahallinden getireceğiz. Ahşap yapıysa mahallinden getireceğiz, kerpiçse kerpici getireceğiz. Böylelikle tüm yapıların aynılarını yapacağız burada. Bu konuda Arasta Kooparatifi’ne üye olan derneklerimizden destek talebinde bulunmuştuk ve valilerimiz ve büyükşehir belediye başkanlarımızdan görüştüklerimizden büyük ölçüde olumlu cevap aldık. Onlardan destek isteyeceğiz, onlar tarafından bu ürünlerin buraya nakledilmesi, buraya ulaştırılması mümkün olduğunda, burası çok rahatlıkla hedeflenen sürede tamamlanacak. Türkiye çok önemli bir projeyi kazanmış olacak" dedi.