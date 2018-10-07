Üniversitelilere her alanda tam destek

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’nın stantlarını ziyaret ederek, eğitim gören ve yeni kayıt yaptıran gençlerle sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversiteli gençlere her alanda verdikleri desteklerin...

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’nın stantlarını ziyaret ederek, eğitim gören ve yeni kayıt yaptıran gençlerle sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversiteli gençlere her alanda verdikleri desteklerin devam edeceğini söyledi.

Eğitime ve ülkemizin yarınları olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Uludağ Üniversitesi Öğrenci Toplulukları’nın tanıtımı için kurulan stant alanını gezerek gençlerle sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Aktaş, AK Parti Gençlik Kolları ve TÜGVA Bursa Şubesi’nin de stantlarının yer aldığı alandaki etkinlikleri de yakından takip etti.

Uludağ Üniversitesi’nin 90 bin öğrenci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, gençlerin eğitim hayatını devam ettirirken aynı zamanda sosyalleşmelerinin de önemli olduğuna vurgu yaptı. Öğrenci topluluklarının da bu noktada önemli görevler üstlendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Gençlerin kabiliyet ve becerilerini istekleri doğrultusunda geliştirebilmeleri için öğrenci toplulukları güzel ortamlar sunuyor. Topluluk üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu tür sosyal faaliyetlere ciddi destek veriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir sene diliyorum" dedi.

Üniversitelilere aşure

Başkan Alinur Aktaş daha sonra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, Rektör Yardımcıları ve akademisyenlerle birlikte öğrencilere aşure ikramında bulundu. Şehrin muhtelif yerlerinde aşure dağıtımlarının devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 50 bin civarında aşure dağıttığını ifade etti. Bursa’nın da her bölgeden insanı bünyesinde barındırmasıyla aşureye benzediğini anlatan Başkan Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören gençlerin ağızlarını tatlandırmak amacıyla aşure ikramında bulunduklarını kaydetti.

Aşure ikramının ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, kampüs içerisinde yapımı süren Uludağ Üniversitesi Yeni Cami’nin inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.